Тчуамени: «Макелеле дал мне несколько важных советов»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени рассказал о беседе с экс-хавбеком «королевского клуба» Клодом Макелеле, которая состоялась в конце прошлого года на чемпионате мира в Катаре.

«Мне посчастливилось пообщаться с Клодом Макелеле во время чемпионата мира. Он рассказал о проведённом времени в «Реале» и дал мне несколько важных советов», – цитирует Тчуамени beIn Sports.

Напомним, Орельен перебрался в мадридский «Реал» прошлым летом из «Монако» за 80 миллионов евро. С учётом бонусов сумма сделки в будущем может вырасти до 100 миллионов евро. Сейчас на счету Тчуамени три результативные передачи в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.