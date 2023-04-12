Известен итог переговоров «Барселоны» и Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес продолжит работать в каталонской «Барселоны». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как информирует журналист, стороны провели переговоры и договорились о новом долгосрочном трудовом соглашении. Срок контракта между Хави и «сине-гранатовыми» будет рассчитан до середины 2026 года.

Под руководством Хави каталонская команда уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» опережают идущий вторым мадридский «Реал» на 13 баллов.

Срок действующего контракта между сторонам рассчитан до лета 2024 года.