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Чемпионат Испании. Ла Лига

Известен итог переговоров «Барселоны» и Хави

12 Апреля 2023 • 08:43 Комментировать

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес продолжит работать в каталонской «Барселоны». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как информирует журналист, стороны провели переговоры и договорились о новом долгосрочном трудовом соглашении. Срок контракта между Хави и «сине-гранатовыми» будет рассчитан до середины 2026 года.

Под руководством Хави каталонская команда уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» опережают идущий вторым мадридский «Реал» на 13 баллов.

Срок действующего контракта между сторонам рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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