Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Результативность Левандовски в «Барселоне» снижается почти вдвое, когда на поле нет Дембеле

11 Апреля 2023 • 22:06 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
16.04 17:15

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски значительно результативнее, когда играет вместе с Усманом Дембеле.

Французский вингер не появляется на поле из-за травмы с начала февраля, что не слишком позитивно сказывается на эффективности польского форварда у чужих ворот. Как отмечает Mundo Deportivo, Левандовски отмечается в среднем 1,08 голами и ассистами за матч, играя вместе с Дембеле, а без 25-летнего товарища по атаке набирает всего 0,58 результативных действий за игру.

Роберт Левандовски перешёл в «Барселону» прошлым летом из «Баварии». В его активе 27 голов и 7 ассистов в текущей кампании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
22:06 · Испания. Ла Лига
Результативность Левандовски в «Барселоне» снижается почти вдвое, когда на поле нет Дембеле
21:30 · Англия. Премьер-лига
Мамардашвили выбирает из четырёх клубов АПЛ
20:41 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предложила Хави новый контракт
19:38 · Испания. Ла Лига
Бен-Йеддер получил условный тюремный срок в Испании
16:54 · Италия. Серия А
«Реал» стал ближе к трансферу топ-форварда 1 слухи
16:46 · Испания. Ла Лига
Рюдигер объяснил, почему его называли молодым Рэмбо
15:55 · Испания. Ла Лига
Дзола объяснил, почему «Реалу» больше подходит Мбаппе, а не Холанн
15:32 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Надеюсь, в следующем сезоне буду играть с Месси в одной команде» 6
14:49 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы можем выиграть все возможные трофеи всего за два сезона»
14:48 · Испания. Ла Лига
Судьба Карраско может зависеть от Месси слухи
14:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал инцидент между Вальверде и Баэной
14:06 · Испания. Ла Лига
Алаба: «Конечно, мне хотелось бы, чтобы Анчелотти остался»
13:58 · Испания. Ла Лига
Алаба: «Инцидент между Вальверде и Баэной? Ничего не могу сказать»
13:27 · Испания. Ла Лига
Нападающий «Барселоны» может продолжить карьеру в «Атлетико»
12:57 · Испания. Ла Лига
Стало известно, повторит ли Бензема путь Роналду 5
Все новости
Рекомендуем