Результативность Левандовски в «Барселоне» снижается почти вдвое, когда на поле нет Дембеле

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски значительно результативнее, когда играет вместе с Усманом Дембеле.

Французский вингер не появляется на поле из-за травмы с начала февраля, что не слишком позитивно сказывается на эффективности польского форварда у чужих ворот. Как отмечает Mundo Deportivo, Левандовски отмечается в среднем 1,08 голами и ассистами за матч, играя вместе с Дембеле, а без 25-летнего товарища по атаке набирает всего 0,58 результативных действий за игру.

Роберт Левандовски перешёл в «Барселону» прошлым летом из «Баварии». В его активе 27 голов и 7 ассистов в текущей кампании.