«Барселона» предложила Хави новый контракт

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может продлить соглашение с клубом.

Руководство каталонского гранда довольно работой специалиста, о чём ранее уже сообщал Жоан Лапорта. Переговоры по новому контракту запланированы на межсезонье, однако уже сейчас «Барселона» формально предложила Хави новый договор, докладывает журналист Луис Рохо. Соглашение будет рассчитано до 2026 года, в то время как действующее истекает летом следующего года.

Под руководством Хави «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, а также близка к победе в текущем розыгрыше Ла Лиги – отрыв от мадридского «Реала» составляет 13 очков.