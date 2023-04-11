Бен-Йеддер получил условный тюремный срок в Испании

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер был признан виновным в налоговом мошенничестве в Испании, где ранее он выступал за «Севилью».

Как сообщает AS, Бен-Йеддер приговорён к шести месяцам и одному дню тюремного заключения. При этом за решётку 32-летний футболист не отправится – в Испании такого рода небольшие сроки являются условными. Наказание может стать реальным, если Виссам совершит повторное преступление в течение последующих двух лет.

Также Бен-Йеддер должен выплатить 133 798 евро в качестве штрафа.

В сезоне 2022/2023 Виссам Бен-Йеддер провёл за «Монако» 37 матчей, в которых забил 23 гола.