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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бен-Йеддер получил условный тюремный срок в Испании

11 Апреля 2023 • 19:38 Комментировать

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер был признан виновным в налоговом мошенничестве в Испании, где ранее он выступал за «Севилью».

Как сообщает AS, Бен-Йеддер приговорён к шести месяцам и одному дню тюремного заключения. При этом за решётку 32-летний футболист не отправится – в Испании такого рода небольшие сроки являются условными. Наказание может стать реальным, если Виссам совершит повторное преступление в течение последующих двух лет.

Также Бен-Йеддер должен выплатить 133 798 евро в качестве штрафа.

В сезоне 2022/2023 Виссам Бен-Йеддер провёл за «Монако» 37 матчей, в которых забил 23 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Виссам Бен-Йеддер
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