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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер объяснил, почему его называли молодым Рэмбо

11 Апреля 2023 • 16:46 Комментировать

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер вспомнил о том, как он рос в одном из районов города Берлин.

«Нойкёльн – этой мой район, это мой дом. Я там рос, играя в футбол в маленьких «клетках». Это всегда было тяжело. Меня называли молодым Рэмбо, потому что я был очень диким и не любил проигрывать.

Это прекрасное место, там прекрасные люди. И там вы можете попробовать лучшие шашлыки», - сказал Рюдигер, чьи слова приводит Marca.

В настоящий момент «Реал» готовится к домашнему матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси». Команды сыграют в среду, 12 апреля. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер
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