Рюдигер объяснил, почему его называли молодым Рэмбо

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер вспомнил о том, как он рос в одном из районов города Берлин.

«Нойкёльн – этой мой район, это мой дом. Я там рос, играя в футбол в маленьких «клетках». Это всегда было тяжело. Меня называли молодым Рэмбо, потому что я был очень диким и не любил проигрывать.

Это прекрасное место, там прекрасные люди. И там вы можете попробовать лучшие шашлыки», - сказал Рюдигер, чьи слова приводит Marca.

В настоящий момент «Реал» готовится к домашнему матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси». Команды сыграют в среду, 12 апреля. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 22:00 по московскому времени.