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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дзола объяснил, почему «Реалу» больше подходит Мбаппе, а не Холанн

11 Апреля 2023 • 15:55 Комментировать

Известный в прошлом футболист Джанфранко Дзола считает, что Килиан Мбаппе больше подходит мадридскому «Реалу», чем Эрлинг Холанн.

Как известно, слухи связывают с «Реалом» как Мбаппе, выступающего за «ПСЖ», так и Холанна, защищающего цвета «Манчестер Сити».

«Килиан Мбаппе больше подходит для «Реала» и Ла Лиги, чем Эрлинг Холанн. Им нужен такой нападающий, который вносит больший вклад в игру, а не тот, который сосредоточен только на том, чтобы забивать голы», - сказал Дзола, чьи слова приводит на своих станицах AS.

Добавим, что «Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Джанфранко Дзола ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн трансферы футбола - лето 2023
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