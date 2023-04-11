Дзола объяснил, почему «Реалу» больше подходит Мбаппе, а не Холанн

Известный в прошлом футболист Джанфранко Дзола считает, что Килиан Мбаппе больше подходит мадридскому «Реалу», чем Эрлинг Холанн.

Как известно, слухи связывают с «Реалом» как Мбаппе, выступающего за «ПСЖ», так и Холанна, защищающего цвета «Манчестер Сити».

«Килиан Мбаппе больше подходит для «Реала» и Ла Лиги, чем Эрлинг Холанн. Им нужен такой нападающий, который вносит больший вклад в игру, а не тот, который сосредоточен только на том, чтобы забивать голы», - сказал Дзола, чьи слова приводит на своих станицах AS.

Добавим, что «Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.