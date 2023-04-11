Левандовски: «Надеюсь, в следующем сезоне буду играть с Месси в одной команде»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поддерживает идею возвращения в команду Лионеля Месси, у которого летом заканчивается контракт с «ПСЖ». Напомним, «сине-гранатовые» заинтересованы в трансфере аргентинца на правах свободного агента.

«Месси принадлежит «Барселоне». Будет невероятно, если Лионель вернётся в команду. Мы все знаем, что это место является для него домом. Не знаю, что случится в будущем, но я надеюсь, что в следующем сезоне мы с Месси будем играть вместе», – цитирует Левандовски испанское издание Relevo.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Лионель готов вернуться в команду, если у него появится такая возможность.