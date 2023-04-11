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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Надеюсь, в следующем сезоне буду играть с Месси в одной команде»

11 Апреля 2023 • 15:32 Комментировать (6)
ПСЖ
...
Ланс
15.04 22:00

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поддерживает идею возвращения в команду Лионеля Месси, у которого летом заканчивается контракт с «ПСЖ». Напомним, «сине-гранатовые» заинтересованы в трансфере аргентинца на правах свободного агента.

«Месси принадлежит «Барселоне». Будет невероятно, если Лионель вернётся в команду. Мы все знаем, что это место является для него домом. Не знаю, что случится в будущем, но я надеюсь, что в следующем сезоне мы с Месси будем играть вместе», – цитирует Левандовски испанское издание Relevo.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Лионель готов вернуться в команду, если у него появится такая возможность.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Роберт Левандовски
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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Alex1972
11 Апреля 2023 в 16:23
Переходи в ПСЖ и будете в одной команде... А-ха-ха-ха...
Артур Измаилов
11 Апреля 2023 в 15:52
И приигрывать Баварии 8-2 ))) порабы уже понять, что карлик днище !!! и всегда им был!
FORZAYOU
11 Апреля 2023 в 15:48
в Эль-халяль?
9Bodяk9
11 Апреля 2023 в 15:40
Надейся и жди! И гном впереди!
Артур Измаилов
11 Апреля 2023 в 16:08
это щас карлик впереди, скоро будет ему В зади !))) посмотрим тогда как левка запоет ))
9Bodяk9
11 Апреля 2023 в 16:10
))))
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