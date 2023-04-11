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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Мы можем выиграть все возможные трофеи всего за два сезона»

11 Апреля 2023 • 14:49 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
15.04 22:00

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти всерьёз нацелен взять Кубок Испании в этом сезоне. Напомним, недавно «сливочные» вышли в финал турнира, обыграв в полуфинале «Барселону».

«Если мы выиграем Кубок Испании, это будет значить, что мы взяли все возможные трофеи за два сезона. Некоторые команды до сих пор не могут достичь подобного», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед игрой с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, в прошлом сезоне мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В этой кампании команда Карло Анчелотти встретится в финале Кубка Испании с «Осасуной».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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