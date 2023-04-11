Анчелотти: «Мы можем выиграть все возможные трофеи всего за два сезона»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти всерьёз нацелен взять Кубок Испании в этом сезоне. Напомним, недавно «сливочные» вышли в финал турнира, обыграв в полуфинале «Барселону».

«Если мы выиграем Кубок Испании, это будет значить, что мы взяли все возможные трофеи за два сезона. Некоторые команды до сих пор не могут достичь подобного», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед игрой с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, в прошлом сезоне мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В этой кампании команда Карло Анчелотти встретится в финале Кубка Испании с «Осасуной».