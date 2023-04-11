В сфере интересов «Барселоны» находится вингер Янник Карраско из мадридского «Атлетико». При этом в случае возвращения в клуб Лионеля Месси каталонцы откажутся от варианта с трансфером Карраско. Об этом рассказывает El Nacional.

Слухи активно связывали «Барселону» с Карраско ещё зимой. Тогда в рамках трансфера Мемфиса Депая в «Атлетико» клубы договорились о возможном трансфере Карраско «по льготной цене» в обратном направлении. О такой возможности было объявлено официально.

Лионель Месси, как известно, сейчас выступает за «ПСЖ». Его действующий контракт рассчитан до завершения нынешнего сезона.