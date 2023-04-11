Анчелотти прокомментировал инцидент между Вальверде и Баэной

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчеотти прокомментировал инцидент между Федерико Вальверде и полузащитником «Вильярреала» Алексом Баэной. Напомним, уругваец ударил своего соперника на парковке после матча с «жёлтой субмариной» в чемпионате Испании.

«Инцидент Вальверде с Баэной. Федерико сейчас в порядке. Мы отлично его знаем, он особенный парень. Я не хочу ничего комментировать по поводу того, что произошло», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Вальверде ударил Баэну якобы за то, что испанец во время матча затронул тему его нерождённого ребёнка. Полиция сейчас ведёт расследование по инциденту.