Алаба: «Конечно, мне хотелось бы, чтобы Анчелотти остался»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба хочет, чтобы главный тренер команды Карло Анчелотти остался на следующий сезон. Напомним, у итальянца есть контракт до лета 2024 года, но его могут уволить в конце сезона в случае неудовлетворительных результатов.

«Конечно, мне хотелось бы, чтобы Анчелотти остался. Он является отличным тренером. Карло знает, как быть успешным. Мы очень счастливы, что у нас есть такой тренер и хотим, чтобы он остался на следующий сезон», – сказал Алаба на пресс-конференции.

Анчелотти также имеет на руках предложение возглавить сборную Бразилии. Итальянец может принять предложение, если потеряет работу в «Реале».