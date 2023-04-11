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Алаба: «Конечно, мне хотелось бы, чтобы Анчелотти остался»

11 Апреля 2023 • 14:06 Комментировать
Кадис
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Реал Мадрид
15.04 22:00

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба хочет, чтобы главный тренер команды Карло Анчелотти остался на следующий сезон. Напомним, у итальянца есть контракт до лета 2024 года, но его могут уволить в конце сезона в случае неудовлетворительных результатов.

«Конечно, мне хотелось бы, чтобы Анчелотти остался. Он является отличным тренером. Карло знает, как быть успешным. Мы очень счастливы, что у нас есть такой тренер и хотим, чтобы он остался на следующий сезон», – сказал Алаба на пресс-конференции.

Анчелотти также имеет на руках предложение возглавить сборную Бразилии. Итальянец может принять предложение, если потеряет работу в «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Давид Алаба
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