Алаба: «Инцидент между Вальверде и Баэной? Ничего не могу сказать»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба высказался о ситуации между своим партнёром Федерико Вальверде и хавбеком «Вильярреала» Алексом Баэной. Напомним, после игры с «жёлтой субмариной» полузащитник «королевского клуба» ударил Баэну на парковке. Алекс написал заявление в полицию.

«Инцидент между Вальверде и Баэной? Федерико чувствует себя хорошо, он сфокусирован на завтрашнем матче. Больше я ничего не могу сказать», – заявил Алаба на пресс-конференции.

Вальверде грозит уголовная ответственность за действия по отношению к Баэне. Полиция в данный момент проводит расследование.