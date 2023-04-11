Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба: «Инцидент между Вальверде и Баэной? Ничего не могу сказать»

11 Апреля 2023 • 13:58 Комментировать
Вильярреал
...
Вальядолид
15.04 15:00

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба высказался о ситуации между своим партнёром Федерико Вальверде и хавбеком «Вильярреала» Алексом Баэной. Напомним, после игры с «жёлтой субмариной» полузащитник «королевского клуба» ударил Баэну на парковке. Алекс написал заявление в полицию.

«Инцидент между Вальверде и Баэной? Федерико чувствует себя хорошо, он сфокусирован на завтрашнем матче. Больше я ничего не могу сказать», – заявил Алаба на пресс-конференции.

Вальверде грозит уголовная ответственность за действия по отношению к Баэне. Полиция в данный момент проводит расследование.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Давид Алаба Федерико Вальверде Алекс Баэна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ ВАЛЬЯДОЛИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
14:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал инцидент между Вальверде и Баэной
14:06 · Испания. Ла Лига
Алаба: «Конечно, мне хотелось бы, чтобы Анчелотти остался»
13:58 · Испания. Ла Лига
Алаба: «Инцидент между Вальверде и Баэной? Ничего не могу сказать»
13:27 · Испания. Ла Лига
Нападающий «Барселоны» может продолжить карьеру в «Атлетико»
12:57 · Испания. Ла Лига
Стало известно, повторит ли Бензема путь Роналду 2
12:36 · Испания. Ла Лига
Левандовски играл против «Жироны» с травмой спины
12:30 · Испания. Ла Лига
Кроос и Модрич останутся в «Реале» ещё на один сезон 2
12:21 · Испания. Ла Лига
Жорже Мендеш призывал Асенсио не продлевать контракт с «Реалом»
11:58 · Испания. Ла Лига
Известен срок нового контракта Асенсио с «Реалом»
11:07 · Испания. Ла Лига
Асенсио готов продлить контракт с «Реалом»
10:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предпочитает продать Фати, а не Торреса или Рафинью 1
10:45 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб хочет купить нападающего «Барселоны»
10:30 · Испания. Ла Лига
Торрес: «Мы хотим попасть в четвёрку лучших, чтобы снова играть в Европе»
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» провёл встречу с Гави
09:44 · Испания. Ла Лига
Перес готов заплатить 50 миллионов евро за трансфер Чуквуезе в «Реал»
Все новости
Рекомендуем