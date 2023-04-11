Нападающий «Барселоны» может продолжить карьеру в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» нацелился на форварда каталонской «Барселоны» Феррана Торреса. По сообщениям журналистов Todofichajes, столичный клуб попытается заполучить 23-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Конкурентом «Атлетико» в споре за игрока является лондонский «Тоттенхэм». В свою очередь «Барселона» собирается избавиться от футболиста летом и готова выслушать предложения по его трансферу.

Срок трудового соглашения Торреса с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца июня 2027 года. Его трансферная стоимость составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Ферран провел 25 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.