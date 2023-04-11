Стало известно, повторит ли Бензема путь Роналду

Центральный нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии. Как сообщает газета Marca, причиной отказа 35-летнего бомбардира стало желание продолжить выступления за «королевский» клуб.

Срок действующего трудового соглашения французского форварда со «сливочными» истекает в конце июня 2023 года. Карим защищает цвета мадридского коллектива с 2009 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бензема принял участие в 18 поединках. Нападающий записал на свой счет 14 забитых мячей (пять – с пенальти) и три результативные передачи.