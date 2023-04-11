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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, повторит ли Бензема путь Роналду

11 Апреля 2023 • 12:57 Комментировать (2)

Центральный нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии. Как сообщает газета Marca, причиной отказа 35-летнего бомбардира стало желание продолжить выступления за «королевский» клуб.

Срок действующего трудового соглашения французского форварда со «сливочными» истекает в конце июня 2023 года. Карим защищает цвета мадридского коллектива с 2009 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бензема принял участие в 18 поединках. Нападающий записал на свой счет 14 забитых мячей (пять – с пенальти) и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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Комментарии (2)
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Alex1972
11 Апреля 2023 в 14:22
Не дай бог... Хе..
Артур Измаилов
11 Апреля 2023 в 13:21
вешать надо того, кто заголовки пишет, вот тогда и узнаете повторит ли бенз или не повторит
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