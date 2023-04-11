Левандовски играл против «Жироны» с травмой спины

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не совсем был готов принять участие во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Жироны». Напомним, поединок закончился в нулевую ничью.

Как сообщает журналист Роман Колтон, поляк перед матчем не мог тренироваться, а его участие в игре и вовсе находилось под сомнением. У футболиста были проблемы со спиной, но медицинский штаб нашёл способ выпустить Роберта на поле, надев на форварда специальный ремень.

Напомним, Левандовски является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 17 голами и 6 ассистами в 24 матчах. Роберт проводит первый сезон за «Барселону» после перехода из «Баварии».