Кроос и Модрич останутся в «Реале» ещё на один сезон

Ветераны мадридского «Реала» Лука Модрич и Тони Кроос останутся в команде ещё на один сезон. По информации от журналиста Мигеля Анхель Торибио, оба футболиста подпишут с «королевским клубом» новый контракт.

Напомним, действующие соглашения Модрича и Крооса истекают в конце нынешнего сезона. Руководство «Реала» считает, что обоих футболистов будет целесообразно оставить ещё на один сезон, учитывая их вклад в результаты в нынешней кампании.

37-летний Модрич в этом сезоне отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в испанской Ла Лиге . Что касается Крооса, в активе 33-летнего немца два гола и три ассиста в чемпионате.