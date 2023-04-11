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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос и Модрич останутся в «Реале» ещё на один сезон

11 Апреля 2023 • 12:30 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
15.04 22:00

Ветераны мадридского «Реала» Лука Модрич и Тони Кроос останутся в команде ещё на один сезон. По информации от журналиста Мигеля Анхель Торибио, оба футболиста подпишут с «королевским клубом» новый контракт.

Напомним, действующие соглашения Модрича и Крооса истекают в конце нынешнего сезона. Руководство «Реала» считает, что обоих футболистов будет целесообразно оставить ещё на один сезон, учитывая их вклад в результаты в нынешней кампании.

37-летний Модрич в этом сезоне отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в испанской Ла Лиге . Что касается Крооса, в активе 33-летнего немца два гола и три ассиста в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Тони Кроос
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