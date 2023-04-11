Жорже Мендеш призывал Асенсио не продлевать контракт с «Реалом»

Жорже Мендеш, агент полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио, призывал своего клиента не продлевать контракт с «королевским клубом». Об этом сообщает журналист Томас Гонсалес у себя на странице в социальных сетях.

Агент отговаривал Асенсио продлить контракт, когда услышал предложение «Реала». «Сливочные» предложили Марко новое соглашение на действующих условиях: та же самая зарплата и второстепенная роль в команде. Из-за этого Мендеш посоветовал клиенту отказаться от предложения.

Тем не менее, судя по последним слухам, Асенсио решит остаться в «Реале» и согласился на предложенные условия. На счету Марко 6 голов и 4 ассиста в этом розыгрыше Ла Лиги.