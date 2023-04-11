Известен срок нового контракта Асенсио с «Реалом»

Полузащитник Марко Асенсио близок к подписанию нового трудового соглашения с мадридским «Реалом». Как сообщают журналисты The Athletic, стороны достигли договоренности и сейчас согласовывают детали сделки.

По данным источника, срок действия нового контракта между Асенсио и «королевским» клубом будет рассчитан до 2027 или 2028 года.

Срок действующего контракта между «сливочными» и 27-летним футболистом рассчитан до конца июня текущего года. За мадридцев Марко выступает с 2015 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Асенсио провел 22 поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.