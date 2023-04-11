Асенсио готов продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио готов продлить свой контракт с «королевским клубом». По информации от издания The Athletic, испанский хавбек дал своё согласие на новую сделку.

Действующий контракт Асенсио с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона. Руководство предложило футболисту новое соглашение, но Марко долгое время отказывался от него, требуя более высокую зарплату и гарантию игрового времени. Тем не менее, если верить источнику, Асенсио передумал и теперь готов остаться на «Сантьяго Бернабеу».

В этом сезоне Асенсио забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи в чемпионате Испании.