«Барселона» предпочитает продать Фати, а не Торреса или Рафинью

Каталонская «Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на продажу. По информации от Sport, «сине-гранатовые» предпочитают продать своего воспитанника Ансу Фати, который интересен многим европейским топ-клубам.

Отмечается, что «Барселона» больше предпочитает продать Фати, а не Феррана Торреса или Рафинью Диаса. В клубе считает, что трансфер Ансу принесёт им больше денег. Более того, сделки по Рафинье и Торресу ещё не до конца амортизировались.

Ранее сообщалось, что Фати является одним из приоритетных вариантов на лето для «Манчестер Юнайтед». Сам Ансу ранее изъявил желание остаться в «Барселоне», несмотря на роль запасного.