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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» предпочитает продать Фати, а не Торреса или Рафинью

11 Апреля 2023 • 10:57 Комментировать (1)
Хетафе
...
Барселона
16.04 17:15

Каталонская «Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на продажу. По информации от Sport, «сине-гранатовые» предпочитают продать своего воспитанника Ансу Фати, который интересен многим европейским топ-клубам.

Отмечается, что «Барселона» больше предпочитает продать Фати, а не Феррана Торреса или Рафинью Диаса. В клубе считает, что трансфер Ансу принесёт им больше денег. Более того, сделки по Рафинье и Торресу ещё не до конца амортизировались.

Ранее сообщалось, что Фати является одним из приоритетных вариантов на лето для «Манчестер Юнайтед». Сам Ансу ранее изъявил желание остаться в «Барселоне», несмотря на роль запасного.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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pol-black
11 Апреля 2023 в 11:42
ну потому что за Торреса много не выручить, а Рафинья нужен пока что самой Барсе.
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