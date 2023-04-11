Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Торрес: «Мы хотим попасть в четвёрку лучших, чтобы снова играть в Европе»

11 Апреля 2023 • 10:30 Комментировать
Вильярреал
...
Вальядолид
15.04 15:00

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

По словам футболиста, «Вильярреал» намерен попасть в четвёрку сильнейших команд чемпионата Испании, чтобы иметь возможность выступать в еврокубках.

«Мы клуб, который привык каждый сезон играть в еврокубках. Мы хотим попасть в четвёрку лучших, чтобы снова играть в Европе, и мы сделаем всё ради этого», — цитирует Торреса Cadena Ser.

Кроме того, защитник отметил, что команда уже адаптировалась к требованиям главного тренера команды Кике Сетьена, который возглавил «Вильярреал» осенью прошлого года.

После 28 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 47 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Кике Сетьен Пау Торрес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ ВАЛЬЯДОЛИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
12:36 · Испания. Ла Лига
Левандовски играл против «Жироны» с травмой спины
12:30 · Испания. Ла Лига
Кроос и Модрич останутся в «Реале» ещё на один сезон
12:21 · Испания. Ла Лига
Жорже Мендеш призывал Асенсио не продлевать контракт с «Реалом»
11:58 · Испания. Ла Лига
Известен срок нового контракта Асенсио с «Реалом»
11:07 · Испания. Ла Лига
Асенсио готов продлить контракт с «Реалом»
10:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предпочитает продать Фати, а не Торреса или Рафинью 1
10:45 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб хочет купить нападающего «Барселоны»
10:30 · Испания. Ла Лига
Торрес: «Мы хотим попасть в четвёрку лучших, чтобы снова играть в Европе»
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» провёл встречу с Гави
09:44 · Испания. Ла Лига
Перес готов заплатить 50 миллионов евро за трансфер Чуквуезе в «Реал»
08:33 · Испания. Ла Лига
Кунде: «Все получалось, кроме последнего удара»
08:14 · Испания. Ла Лига
Бальде: Ничья - не так уж и плохо
07:25 · Испания. Ла Лига
Игроку «Реала» Вальверде грозит дисквалификация на полгода
07:18 · Испания. Ла Лига
Хави объяснил, почему хочет сохранить Бускетса в «Барселоне»
07:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» опасается за будущее Кройфа
Все новости
Рекомендуем