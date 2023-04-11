Торрес: «Мы хотим попасть в четвёрку лучших, чтобы снова играть в Европе»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

По словам футболиста, «Вильярреал» намерен попасть в четвёрку сильнейших команд чемпионата Испании, чтобы иметь возможность выступать в еврокубках.

«Мы клуб, который привык каждый сезон играть в еврокубках. Мы хотим попасть в четвёрку лучших, чтобы снова играть в Европе, и мы сделаем всё ради этого», — цитирует Торреса Cadena Ser.

Кроме того, защитник отметил, что команда уже адаптировалась к требованиям главного тренера команды Кике Сетьена, который возглавил «Вильярреал» осенью прошлого года.

После 28 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 47 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.