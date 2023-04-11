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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес готов заплатить 50 миллионов евро за трансфер Чуквуезе в «Реал»

11 Апреля 2023 • 09:44 Комментировать
Вильярреал
...
Вальядолид
15.04 15:00
Вингер «Вильярреал» Самуэль Чуквуезе стал трансферной целью мадридского «Реала». По информации от издания Marca, президент «королевского клуба» Флорентино Перес готов заплатить за трансфер нигерийца 50 миллионов евро.
Напомним, в последнем туре Ла Лиги Чуквуезе оформил дубль на «Сантьяго Бернабеу» в ворота «Реала» и помог своей команде одержать выездную победу 3:2. В этой игре Самуэль впечатлил руководство «сливочных» во главе с Пересом.
Ранее Чуквуезе связывали с переездом в Английскую премьер-лигу, где игрока ждёт бывший тренер Унаи Эмери, работающий в «Астон Вилле». На счету нигерийца 6 голов и 4 результативных передач в этом розыгрыше Ла Лиги.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Самуэль Чуквуезе
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ВАЛЬЯДОЛИД
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