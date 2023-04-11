Перес готов заплатить 50 миллионов евро за трансфер Чуквуезе в «Реал»

Вингер «Вильярреал» Самуэль Чуквуезе стал трансферной целью мадридского «Реала». По информации от издания Marca, президент «королевского клуба» Флорентино Перес готов заплатить за трансфер нигерийца 50 миллионов евро.

Напомним, в последнем туре Ла Лиги Чуквуезе оформил дубль на «Сантьяго Бернабеу» в ворота «Реала» и помог своей команде одержать выездную победу 3:2. В этой игре Самуэль впечатлил руководство «сливочных» во главе с Пересом.

Ранее Чуквуезе связывали с переездом в Английскую премьер-лигу, где игрока ждёт бывший тренер Унаи Эмери, работающий в «Астон Вилле». На счету нигерийца 6 голов и 4 результативных передач в этом розыгрыше Ла Лиги.