Кунде: «Все получалось, кроме последнего удара»

Каталонская «Барселона» не сумела разжиться тремя очками в матче против «Жироны», будучи вынужденной довольствоваться только одним. Тем не менее, ей удалось на очко оторваться от проигравшего свой матч мадридского «Реала». Ситуацию прокомментировал Жюль Кунде - защитник «Барселоны».

- Это разочарование, если честно, потому что мы хотели выиграть и гарантировать задел в пятнадцать очков. Я думаю, что нам не хватало чего-то в конце атак, большую часть матча мы провели на их стороне поля. Все получалось, кроме последнего удара, - сокрушается Кунде, слова которого цитирует клубный сайт каталонского гранда.

В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Хетафе».