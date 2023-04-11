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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бальде: Ничья - не так уж и плохо

11 Апреля 2023 • 08:14 Комментировать
Барселона
0:0
Жирона
окончен

Каталонская «Барселона» не сумела обыграть «Жирону» в матче двадцать восьмого тура испанского чемпионата, команды разошлись по нулям, и Алехандро Бальде, полузащитник команды, прокомментировал ситуацию. Он считает, что ничья, в условиях, когда «Реал» свой матч проиграл - это не так и плохо.

- Впереди еще много туров и матчей, нам надо сохранять силы и спокойствие. Сыграли вничью, но в итоге еще на одно очко оторвались, теперь у нас тринадцать очков преимущества. Будем сражаться до конца, - цитирует слова Бальде клубный сайт «Барселоны».

В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Хетафе». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алехандро Бальде
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