Бальде: Ничья - не так уж и плохо

Каталонская «Барселона» не сумела обыграть «Жирону» в матче двадцать восьмого тура испанского чемпионата, команды разошлись по нулям, и Алехандро Бальде, полузащитник команды, прокомментировал ситуацию. Он считает, что ничья, в условиях, когда «Реал» свой матч проиграл - это не так и плохо.

- Впереди еще много туров и матчей, нам надо сохранять силы и спокойствие. Сыграли вничью, но в итоге еще на одно очко оторвались, теперь у нас тринадцать очков преимущества. Будем сражаться до конца, - цитирует слова Бальде клубный сайт «Барселоны».

В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Хетафе».