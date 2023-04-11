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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игроку «Реала» Вальверде грозит дисквалификация на полгода

11 Апреля 2023 • 07:25 Комментировать

Полузащитнику мадридского «Реала» Федерико Вальверде грозит отстранение от футбола за нападение на хавбека «Вильярреала» Алекса Баэну после недавнего матча чемпионата Испании.

Согласно сообщениям журналистов AS, дело уругвайского футболиста будет рассмотрено на следующей неделе. Максимально допустимое наказание, которое могут применить к Вальверде, это отстранение на срок до шести месяцев.

Напомним, что Федерико напал на Баэну на парковке для автомобилей. Игрок «Реала» ударил соперника по лицу.

В текущем сезоне чемпионата Испании Вальверде провел 27 матчей, отметившись семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
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