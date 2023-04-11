Хави объяснил, почему хочет сохранить Бускетса в «Барселоне»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о будущем полузащитника команды Серхио Бускетса.

«Хочу, чтобы Серхио остался, но могу понять его. Он может уйти в нужный момент, выиграв все. Это очень непростое решение. Бускетс проводит хороший сезон, он помогает молодым игрокам и новичкам команды. Этот футболист дает нам многое, поэтому мы хотели бы сохранить его», - передает слова специалиста Sport.es.

Срок действующего трудового договора Бускетса с «сине-гранатовыми» истекает по завершении текущего сезона. Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в МЛС.