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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави объяснил, почему хочет сохранить Бускетса в «Барселоне»

11 Апреля 2023 • 07:18 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о будущем полузащитника команды Серхио Бускетса.

«Хочу, чтобы Серхио остался, но могу понять его. Он может уйти в нужный момент, выиграв все. Это очень непростое решение. Бускетс проводит хороший сезон, он помогает молодым игрокам и новичкам команды. Этот футболист дает нам многое, поэтому мы хотели бы сохранить его», - передает слова специалиста Sport.es.

Срок действующего трудового договора Бускетса с «сине-гранатовыми» истекает по завершении текущего сезона. Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Серхио Бускетс
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