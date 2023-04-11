«Барселона» опасается за будущее Кройфа

В каталонской «Барселоне» опасаются за будущее спортивного директора Йорди Кройфа. По сообщениям Daily Mail, нидерландский функционер может покинуть «сине-гранатовых» и продолжить карьеру в другом чемпионате.

Согласно сведениям источника, в услугах Кройфа заинтересованы несколько клубов Английской премьер-лиги. Срок действующего контракта между Йорди и «Барселоной» рассчитан до конца лета. Каталонцы обеспокоены, что функционер захочет принять новый вызов.

По итогам 28 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 72 балла и располагаются на первой строчке в турнирной таблице. Подопечные Хави опережают идущий вторым мадридский «Реал» на 13 очков.