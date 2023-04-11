Бускетс: «Важно гарантировать чемпионство в Ла Лиге как можно быстрее»

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс пообщался с журналистами после матча Ла Лиги против «Жироны» (0:0).

Отрыв «Барселоны» от идущего вторым «Реала» увеличился до 13 очков, однако мог вырасти ещё на два балла, если бы в понедельник команда Хави Эрнандеса одолела в родных стенах «Жирону».

«Сегодня нам пришлось нелегко, особенно в первом тайме. Несмотря на это, думаю, мы могли забить. «Жирона» оборонялась всё плотнее по мере приближения финального свистка, и нам так и не удалось отправить мяч в сетку.

Наша цель – гарантировать чемпионство как можно скорее. Хорошо, если «Реал» будет терять очки, но наша задача от этого не меняется», – заявил в интервью DAZN 34-летний хавбек.