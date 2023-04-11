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Хави: «Вижу, что публика воодушевлена возможным возвращением Месси»

11 Апреля 2023 • 01:22 Комментировать
Барселона
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Жирона
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Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес высказался на тему возможного подписания Лионеля Месси.

Болельщики «сине-гранатовых» не скрывают надежд на скорое возвращение аргентинской суперзвезды, о чём, конечно, не могли не спросить наставника команды: «Я вижу, что люди очень воодушевлены возможным возвращением Месси, – высказывается Хави в интервью после нулевой ничьей с «Жироной» на «Камп Ноу». – Они скандировали его имя уже во втором матче подряд. Однако сейчас мы полностью сосредоточены на оставшихся играх сезона и завоевании чемпионства в Ла Лиге. Посмотрим, что произойдёт затем», – поведал специалист.

Напомним, что Лионель Месси может покинуть «ПСЖ» свободным агентом – его контракт истекает в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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