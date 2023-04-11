«Реал» заинтересовался вингером «Вильярреала»

Мадридский «Реал» положил глаз на футболиста «Вильярреала» Самуэля Чуквуезе.

23-летний вингер оформил дубль в недавнем поединке Ла Лиги против «сливочных», который завершился победой «жёлтой субмарины» на «Сантьяго Бернабеу» (3:2). Согласно информации Marca, в тот же день Флорентино Перес обсудил возможный трансфер игрока с президентом «Вильярреала». Действующее соглашение нигерийца рассчитано до 2024 года.

Самуэль Чуквуезе отметился 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами в 40 поединках текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 млн евро.