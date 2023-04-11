Хави – о ничьей с «Жироной»: «Сыграли хорошо, но упустили шансы»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал нулевую ничью в матче Ла Лиги против «Жироны».

После недавнего поражения мадридского «Реала» от «Вильярреала» (2:3) «сине-гранатовые» могли увеличить отрыв от «сливочных» до 15 очков, но не смогли выиграть в родных стенах.

«Разочаровывающий результат, но, думаю, мы сыграли хорошо. Нас подвела реализация – мы упустили свои шансы. Это был не наш день, но такое случается. К сожалению, мы упустили возможность увеличить отрыв от «Реала», но мы по-прежнему находимся в отличном положении в чемпионате. Наша цель – выиграть Ла Лигу. Для нас очень важен этот титул», – высказался в послематчевом интервью Хави.