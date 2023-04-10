«Барселона» не смогла обыграть «Жирону» на «Камп Ноу», но и так увеличила отрыв от «Реала»

«Барселона» и «Жирона» сыграли в рамках чемпионата Испании. Встреча 28-го тура Ла Лиги состоялась 10 апреля на легендарном стадионе «Камп Ноу».

Каталонцы прекрасно знали, что «Реал», недавно разбомбивший их в Кубке Испании, оступился в чемпионате и проиграл «Вильярреалу». «Барселона» должна была одновременно и оправдаться за 0:4 от «королей», и ещё оторваться в чемпионской гонке. Соперник подходящий – на «Камп Ноу» прибыл обычный середняк «Жирона». Хави в атаке выставил лучших из имеющихся: Гави, Бускетс, Фати, Рафинья и Левандовски.

Но дело шло со скрипом. «Барселона» захватила инициативу, территорию, однако каких-либо дивидендов извлечь не могла. «Жирона» и приехала играть в таком ключе, гости спокойно оборонялись, грамотно перекрывали зоны и даже создали первый опасный момент. Вилья подал на угол вратарской площади, откуда расстреливал тер Штегена Цыганков, банально не попав в створ ворот.

Правда, «Барселона» ответила быстро и звонко. Фати разобрался, стянул на себя защитников, огляделся и своевременно прострелил. Мяч получил Левандовски, из убойной позиции пробил, но попал в перекладину. Дальше на первые полосы вышел Рафинья. Сначала бразилец с острого угла пытался просунуть мяч в сетку ворот, но Гассанига щёлочку закрыл. А потом с углового тот же Рафинья навесил на Араухо, Рональд пробил плотно и на самой «ленточке» притормозил мяч голкипер, откровенно выручив «Жирону».

Давление «Барселоны» ощущалось, но каталонцы не играли сильно лучше соперника. На исходе часа игры «Жирона» кольнула очень серьёзно: Иван Мартин отличной разрезающей передачей вывел Кастельяноса на тер Штегена, у форварда было много времени на прицел, но Валентин с 12 метров умудрился не попасть в угол ворот, загубив шикарный шанс. А под конец матча Араухо мог порадовать «Жирону» автоголом. Родриго Рикельме прострелил с фланга, Рональд подставил ногу и практически срезал мяч в угол. Повезло – мяч прокатился рядом со штангой.

Уже в компенсированное время мог отличиться Гави, опасно пробивший после подачи от угла поля, но из-под перекладины вытащил мяч Пауло Гассанига. Так и не сумела «Барселона» забить, удивив нулевой ничьей на «Камп Ноу». И даже нельзя сказать, что «Жирона» отскочила – гости смотрелись очень достойно. Отрыв «Барселоны» от «Реала» в чемпионской гонке всё равно увеличился и теперь составляет 13 очков.