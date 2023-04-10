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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не смогла обыграть «Жирону» на «Камп Ноу», но и так увеличила отрыв от «Реала»

10 Апреля 2023 • 23:57 Комментировать (3)
Барселона
0:0
Жирона
окончен

«Барселона» и «Жирона» сыграли в рамках чемпионата Испании. Встреча 28-го тура Ла Лиги состоялась 10 апреля на легендарном стадионе «Камп Ноу».

Протокол игры  
Барселона0:0Жирона
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо РональдГарсия ЭрикБальде АлехандроГавиБускетс СерхиоРоберто Серхи 46' (Кесси Франк ( 46') Рафинья Диас 75' (Альба Жорди ( 75') Левандовски РобертФати Ансу 68' (Торрес Ферран ( 68')
Запасные: Касадо МаркПедрола ЭстанисПенья ИньякиAleix GarridoАлонсо МаркосТорре ПаблоТенас Арнау
Гассанига ПаулоМартинес АрнауБуэно СантьягоДавид ЛопесЭрнандес Хави VРомеу ОриольЦыганков Виктор 71' (Рикельме Родриго ( 71') Мартин Иван 84' (Фернандес Валери ( 84') Гарсия Борха I 46' (Гарсия Алеш ( 46') Вилья Тони 60' (Коуто Ян ( 60') Кастельянос Валентин  32' 60' (Стуани Кристиан ( 60'  77')
Запасные: Хуанпе ХуанХуан Карлос МартинФуйдиас ТониАртеро РикардБернардо ЭспиносаГутьеррес Мигель
10 апреля. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

Каталонцы прекрасно знали, что «Реал», недавно разбомбивший их в Кубке Испании, оступился в чемпионате и проиграл «Вильярреалу». «Барселона» должна была одновременно и оправдаться за 0:4 от «королей», и ещё оторваться в чемпионской гонке. Соперник подходящий – на «Камп Ноу» прибыл обычный середняк «Жирона». Хави в атаке выставил лучших из имеющихся: Гави, Бускетс, Фати, Рафинья и Левандовски.

Но дело шло со скрипом. «Барселона» захватила инициативу, территорию, однако каких-либо дивидендов извлечь не могла. «Жирона» и приехала играть в таком ключе, гости спокойно оборонялись, грамотно перекрывали зоны и даже создали первый опасный момент. Вилья подал на угол вратарской площади, откуда расстреливал тер Штегена Цыганков, банально не попав в створ ворот.

Правда, «Барселона» ответила быстро и звонко. Фати разобрался, стянул на себя защитников, огляделся и своевременно прострелил. Мяч получил Левандовски, из убойной позиции пробил, но попал в перекладину. Дальше на первые полосы вышел Рафинья. Сначала бразилец с острого угла пытался просунуть мяч в сетку ворот, но Гассанига щёлочку закрыл. А потом с углового тот же Рафинья навесил на Араухо, Рональд пробил плотно и на самой «ленточке» притормозил мяч голкипер, откровенно выручив «Жирону».

Давление «Барселоны» ощущалось, но каталонцы не играли сильно лучше соперника. На исходе часа игры «Жирона» кольнула очень серьёзно: Иван Мартин отличной разрезающей передачей вывел Кастельяноса на тер Штегена, у форварда было много времени на прицел, но Валентин с 12 метров умудрился не попасть в угол ворот, загубив шикарный шанс. А под конец матча Араухо мог порадовать «Жирону» автоголом. Родриго Рикельме прострелил с фланга, Рональд подставил ногу и практически срезал мяч в угол. Повезло – мяч прокатился рядом со штангой.

Уже в компенсированное время мог отличиться Гави, опасно пробивший после подачи от угла поля, но из-под перекладины вытащил мяч Пауло Гассанига. Так и не сумела «Барселона» забить, удивив нулевой ничьей на «Камп Ноу». И даже нельзя сказать, что «Жирона» отскочила – гости смотрелись очень достойно. Отрыв «Барселоны» от «Реала» в чемпионской гонке всё равно увеличился и теперь составляет 13 очков.

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Барселона Жирона
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Vova52
11 Апреля 2023 в 00:07
Слабая игра , особенно для команды которая близка стать чемпионом.......
Как Реал теряет очки, за ним и Барса , здесь что то нетак.....
Шарипов Тахир
11 Апреля 2023 в 00:00
По сегодняшней игре можно смело отметить, что не забить на своем поле за 180 минут ни одного гола,это Свидетельство того, что у сегодняшней Барселоны -Бездарный тренер, Бездарные игроки, Бездарная игра. И это простыми словами - ПОЗОР!
pol-black
11 Апреля 2023 в 00:00
решили сильно не убегать? какая то игра на расслабоне была. уж могли бы после позорного класико и поднапрячься.
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