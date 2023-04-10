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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» готова продлить контракт Альбы на один-два года

10 Апреля 2023 • 22:17 Комментировать
Барселона
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Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба может подписать обновлённый контракт с клубом.

«Барселона» собиралась расстаться с 34-летним футболистом ввиду его высокой зарплаты, однако недавно планы изменились, на что, как сообщали испанские СМИ, могло повлиять возможное возвращение друга Альбы – Лионеля Месси. По сведениям Sport, каталонский клуб готов продлить договор латераля ещё на один или даже два года, что позволит распределить затраты на его зарплату на больший срок и снизит нагрузку на бюджет в предстоящем сезоне. Действующее соглашение истекает в 2024 году.

Жорди Альба появился на поле в 23 матчах нынешней кампании во всех турнирах, записав себе в актив один забитый мяч и шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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