«Барселона» готова продлить контракт Альбы на один-два года

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба может подписать обновлённый контракт с клубом.

«Барселона» собиралась расстаться с 34-летним футболистом ввиду его высокой зарплаты, однако недавно планы изменились, на что, как сообщали испанские СМИ, могло повлиять возможное возвращение друга Альбы – Лионеля Месси. По сведениям Sport, каталонский клуб готов продлить договор латераля ещё на один или даже два года, что позволит распределить затраты на его зарплату на больший срок и снизит нагрузку на бюджет в предстоящем сезоне. Действующее соглашение истекает в 2024 году.

Жорди Альба появился на поле в 23 матчах нынешней кампании во всех турнирах, записав себе в актив один забитый мяч и шесть ассистов.