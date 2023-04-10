Де Пауль с улыбкой выслушивал оскорбления фанатов

В воскресенье вечером в чемпионате Испании проходил матч между «Райо Вальекано» и «Атлетико». Команда Диего Симеоне отпраздновала победу со счётом 2:1. После игры фанаты «Райо» стали оскорблять хавбека «матрасников» Родриго де Пауля. Аргентинский футболист с улыбкой выслушивал ругательства в свой адрес, показывая, что слова фанатов чужого клуба его никак не задевают. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

«Атлетико» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От второго «Реала» команда Диего Симеоне отстаёт всего лишь на два зачётных балла.