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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Пауль с улыбкой выслушивал оскорбления фанатов

10 Апреля 2023 • 19:15 Комментировать
Райо Вальекано
1:2
Атлетико М
окончен

В воскресенье вечером в чемпионате Испании проходил матч между «Райо Вальекано» и «Атлетико». Команда Диего Симеоне отпраздновала победу со счётом 2:1. После игры фанаты «Райо» стали оскорблять хавбека «матрасников» Родриго де Пауля. Аргентинский футболист с улыбкой выслушивал ругательства в свой адрес, показывая, что слова фанатов чужого клуба его никак не задевают. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

«Атлетико» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От второго «Реала» команда Диего Симеоне отстаёт всего лишь на два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Родриго де Пауль
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