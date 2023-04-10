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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрмосо назвал причины хорошей формы «Атлетико»

10 Апреля 2023 • 16:38 Комментировать
Райо Вальекано
1:2
Атлетико М
окончен

Защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо высказался об улучшении результатов «матрасников» после чемпионата мира - 2022.

«Почему мы стали лучше после чемпионата мира? Первое, что нам нужно было сделать, это признать, что всё было плохо. После этих изменений игроки в команде поняли, что значит носить футболку «Атлетико», насколько важно биться в каждой игре в этой майке», — приводит слова футболиста издание Marca.

В рамках Ла Лиги «индейцы» не проигрывали с 8 января, выиграв девять матчей при трёх ничейных результатах за последние три месяца. В таблице чемпионата «Атлетико» находится на третьем месте, отставая от идущего вторым «Реала» всего на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Марио Эрмосо
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