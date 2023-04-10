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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем

10 Апреля 2023 • 15:10 Комментировать

Слухи продолжают говорить о том, что Карло Анчелотти может покинуть «Реал» по завершению сезона. Поговаривают, что опытный итальянский специалист может возглавить сборную Бразилии или даже вернуться в «Челси».

Между тем, Анчелотти в очередной раз дал комментарий по поводу своего будущего.

«Есть хорошая поговорка, и она очень уместна: ветер разносит болтовню. Вот и всё. У меня действующий контракт до 30 июня 2024 года, и я хотел бы его соблюдать», - сказал Анчелотти Radio Rai 1.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Барселоны» команда Анчелотти отстаёт на 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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