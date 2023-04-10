«Барселона» хочет вернуть Лионеля Месси, но пока непонятно, смогут ли каталонцы провернуть сделку ближайшим летом. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Mundo Deportivo, в настоящий момент Месси ждёт звонка от президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты.

Отмечается, что Лапорта уже общался с отцом Месси, но не с самим футболистом. 35-летний звёздный аргентинец контактировал только с главным тренером «Барселоны» Хави.

После разговора с Лапортой Месси будет решать, возвращаться ли на «Камп Ноу». Действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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