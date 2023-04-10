Бускетс получил предложение по новому контракту, игрок сообщит о решении до конца недели

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс получил официальное предложение от клуба по новому контракту. Как сообщает Mundo Deportivo, испанский хавбек пообещал дать свой ответ до конца этой недели.

Новое предложение «Барселоны» включает в себя значительное сокращение зарплаты и контракт сроком на один сезон. Главный тренер Хави Эрнандес видит Серхио важной частью команды на следующий сезон, но сам игрок ещё сомневается в решении продлить контракт.

Бускетсом активно интересуется «Интер» Майами из МЛС, который предлагает ему солидную зарплату. Серхио может принять предложение американской команды