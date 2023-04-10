Анчелотти: «Мой сын не намерен уходить в «Базель», мы хотим остаться в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его сын Давиде не намерен покидать «королевский клуб» ради назначения на пост наставника швейцарского «Базеля».

«Вокруг моего будущего ходит много слухов, но всё очень просто – у меня есть контракт с нынешней командой до 2024 года. Мой сын Давиде не намерен уходить в «Базель», мы хотим вместе остаться в «Реале», – цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Давиде Анчелотти занимает должность ассистента главного тренера в «Реале» и помогает своему отцу. Ранее сына Карло также сватали в английский «Эвертон».