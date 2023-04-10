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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер: «После поражения «Барселоне» в суперкубке, я осознал уровень давления в «Реале»

10 Апреля 2023 • 14:08 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
15.04 22:00

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, когда впервые ощутил давление в составе «королевского клуба». Немец проводит свой дебютный сезон после перехода из лондонского «Челси» прошлым летом на правах свободного агента.

«Я заранее знал, что в «Реале» просто невероятный уровень давления, но в полном объёме я осознал это позже, когда мы проиграли «Барселоне» в суперкубке Испании. Тогда я понял, что поражение – это вообще не вариант для «Реала», – цитирует Рюдигера Marca.

Антонио в нынешнем сезоне провёл 24 матча в чемпионате Испании, где отметился одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер
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