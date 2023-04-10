«Барселона» следит за 18-летним талантом из «Фенербахче»

Скауты каталонской «Барселоны» не сидят сложа руки - они нашли новый талант в турецком чемпионате.

Как сообщает испанское издание Relevo, речь идет о 18-летнем турецком полузащитнике «Фенербахче» Арда Гюлере, который выступает за свой нынешний клуб с 2021 года, то есть с возраста в 16 лет. Он уже заработал приглашение в сборную Турции и в ноябре прошлого года дебютировал в ее составе в игре против сборной Чехии.

Условия возможной сделки не сообщаются. Последним турецким футболистом в каталонской «Барселоне» был полузащитник Арда Туран, выступавший в ее составе с 2015 по 2020 год.