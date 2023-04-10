Рюдигер: «Очень рад за Крооса, он ни разу не выигрывал Кубок Испании»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Испании. Напомним, в полуфинале подопечные Карло Анчелотти прошли каталонскую «Барселону».

«Тот камбэк, который мы совершили на «Камп Ноу» был невероятен. Я очень рад за Тони Крооса. Он постоянно говорил мне, что почти за 10 лет в «Реале» никогда не выигрывал Кубок Испании», – цитирует Рюдигера Marca.

В финале мадридский «Реал» сыграет с «Осасуной», которая прежде никогда не выигрывала Кубок Испании. «Реал» в последний раз брал этот трофей в сезоне-2013/14, после которого в команду как раз и перешёл Тони Кроос.