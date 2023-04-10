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Лео Азар забил эффектный гол за «Реал» видео

10 Апреля 2023 • 12:41 Комментировать (3)

В то время как Эден Азар продолжает просиживать на скамейке запасных «Реала», крайне редко появляясь на поле, футбольную честь семьи спасает не кто иной, как его десятилетний сын Лео Азар, также выступающий в «Реале» - детском, разумеется. В очередном матче чемпионата против «Гранады» Лео Азар забил прекрасный гол дальним ударом. Его команда в итоге выиграла со счетом 2:0.

Напомним, что Эден Азар перебрался в мадридский «Реал» в 2019 году за умопомрачительную сумму в 115 миллионов евро, но так и не стал игроком, представляющим ценность для клуба. Потому он в основном остается на скамейке запасных, забив за четыре сезона лишь четыре гола в испанском чемпионате. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Лео Азар
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Комментарии (2)
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ингерман
10 Апреля 2023 в 13:11
ай хитрый ашкенази продал реалу не сибя а сваево отпрыска , а деньгу палучил заранее.. а-ха-ха-ха! )))
NOBODY
10 Апреля 2023 в 12:53
надо брать чувака!!! вместо того же Азара...)))
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