В то время как Эден Азар продолжает просиживать на скамейке запасных «Реала», крайне редко появляясь на поле, футбольную честь семьи спасает не кто иной, как его десятилетний сын Лео Азар, также выступающий в «Реале» - детском, разумеется. В очередном матче чемпионата против «Гранады» Лео Азар забил прекрасный гол дальним ударом. Его команда в итоге выиграла со счетом 2:0.

Напомним, что Эден Азар перебрался в мадридский «Реал» в 2019 году за умопомрачительную сумму в 115 миллионов евро, но так и не стал игроком, представляющим ценность для клуба. Потому он в основном остается на скамейке запасных, забив за четыре сезона лишь четыре гола в испанском чемпионате.