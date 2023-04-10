«Барселона» добилась прогресса в переговорах с Бальде по новому контракту

Каталонская «Барселона» добилась серьёзного прогресса в переговорах с защитником Алехандро Бальде по новому контракту. По информации от издания Sport, стороны приблизились к продлению сотрудничества.

Действующий контракт Бальде с «Барселоной» истекает в конце следующего сезона. Руководство каталонцев планирует продлить футболиста до 2027 года. Команда гарантировала футболисту, что сможет зарегистрировать его новое соглашение, вопреки проблемам с финансовым фэйр-плеем.

Напомним, Бальде в нынешнем сезоне пробился в основной состав «Барселоны» под руководством Хави Эрнандеса. На счету фуллбека 5 результативных передач в этом розыгрыше Ла Лиги.