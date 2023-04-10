«Вильярреал» поддержит Баэну, если игрок подаст заявление на Вальверде

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна получит полную поддержку от своего клуба, если решит написать заявление в полицию на Федерико Вальверде из мадридского «Реала». Напомним, уругвайский хавбек ударил Баэну на парковке после матча с «Вильярреалом». Федерико утверждает, что Алекс оскорбил его на поле, упомянув нерождённого ребёнка. Баэна, в свою очередь, отрицает эти обвинения.

Вальверде может понести уголовную ответственность, если его вина будет доказана. Что касается отстранения от матчей, об этом информации пока не нет.

Напомним, матч между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом» закончился победой «жёлтой субмарины» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 3:2.