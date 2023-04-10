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Чемпионат Испании. Ла Лига

Окружение Вальверде попросило Баэну не выдвигать обвинения против уругвайца

10 Апреля 2023 • 09:51 Комментировать
Вильярреал
...
Вальядолид
15.04 15:00

Друзья и родственники полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде связались с хавбеком «Вильярреала» Алексом Баэной. По информации от El Chiringuito, окружение уругвайца попросило игрока «жёлтой субмарины» не выдвигать обвинения.

Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» в чемпионате Испании, Вальверде выловил Баэну на парковке и ударил его по лицу за оскорбления, которые испанец высказал ещё на поле.

Ранее сообщалось, что Вальверде получит наказание только в том случае, если Баэна выдвинет против него обвинения. Именно поэтому окружение Федерико просит Алекса не делать этого.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Федерико Вальверде Алекс Баэна
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ВАЛЬЯДОЛИД
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