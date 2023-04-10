Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» - «Жирона»

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке 28-го тура чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и «Жироной».

«Не вижу, за счет чего «Жирона» должна зарабатывать очки. «Барселона» выйдет на поле заряженной после поражения от «Реала». Каталонцы сейчас должны выигрывать в несколько голов», - передает слова Мостового Vseprosport.ru.

Заключительный матч 28-го тура состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне сегодня, 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, а «Жирона» занимает 11-е место.