Раскрыто потенциальное будущее Бензема

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может открыть свою академию в Саудовской Аравии. По сообщениям газеты Marca, это одно из условий предложенного ему контракта от клуба из этой страны.

При этом уходить грядущим летом из «королевского» клуба 35-летний нападающий не намерен. Бензема планирует задержаться в «Реале» еще на один сезон. После этого вполне вероятен его переезд в Саудовскую Аравию.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Карим принял участие в 18 поединках, записав на свой счет 14 забитых мячей и три результативные передачи. Французский нападающий выступал за мадридскую команду с июля 2009 года.