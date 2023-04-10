«Реал» заработал больше всех призовых в 2022 году - известна точная сумма

Составлен рейтинг европейских клубов, которые больше всех заработали призовых по итогам 2022 года. Как сообщает AP News, первое место занял мадридский «Реал». Сумма призовых «королевского» клуба составила 133,7 миллиона евро.

Второе место занял английский «Ливерпуль». Мерсисайдцы получили в прошлом году 120 миллионов. Далее расположились мюнхенская «Бавария» (~110 миллионов), «Манчестер Сити» (~109 миллионов) и лондонский «Челси» (~92 миллиона).

Напомним, что «Реал» стал триумфатором Лиги чемпионов в прошлом сезоне. В финальном поединке подопечные Карло Анчелотти отпраздновали минимальную победу над «Ливерпулем» со счетом 1:0.